Будславский фест включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Минск, 28 ноября. 28 ноября Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 13-й сессии (Порт-Луи, Маврикий) единогласно принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.



Как отмечает пресс-служба МИД, Будславский фест – это "один из символов белорусской идентичности, торжество, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий".



Включение белорусского элемента в список ЮНЕСКО явилось результатом многолетней совместной работы Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и Министерства иностранных дел при широком участии местных органов власти и сообществ, неправительственных организаций и экспертов.



В 2009 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже был включен белорусский элемент нематериального культурного наследия – праздничный рождественский обряд "Колядные цари" в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область).



В 2018 году Беларусь также направила на рассмотрение комитета ЮНЕСКО предложение о включении "Весеннего обряда "Юровский хоровод"» в Список нематериального культурного наследия. Решение по этому вопросу будет принято комитетом в ходе его 14-й сессии в декабре 2019 года.

