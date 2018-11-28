28.11.2018 20:38 Общество
Легкий: Для идентификации на интернет-ресурсах можно будет использовать соцсети и электронную почту
Минск, 28 ноября. В Беларуси для идентификации пользователей на интернет-ресурсах помимо SMS можно будет использовать социальные сети и электронную почту. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий в интервью телеканалу СТВ.
Речь идет об идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии.
"Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя",— сказал Легкий.
"Пожалуйста, вот они — альтернативные способы. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что вам по душе, то, что вы считаете целесообразным и работайте. Через социальные сети — значит, через социальные сети. Посредством электронной почты — значит, посредством электронной почты", — дополнил первый заместитель главы Мининформа.
Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность по закону о СМИ в этом случае предусмотрена и четко прописана. "И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификации, безусловно не будет", — сказал Павел Легкий.
Как сообщалось ранее, Совет министров постановлением № 850 от 23 ноября утвердил порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии. Документ опубликован 26 ноября на сайте правительства.
Постановление гласит, что пользователи должны будут регистрировать учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".
Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в SMS-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.
Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных летом нынешнего года.
Речь идет об идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии.
"Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя",— сказал Легкий.
"Пожалуйста, вот они — альтернативные способы. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что вам по душе, то, что вы считаете целесообразным и работайте. Через социальные сети — значит, через социальные сети. Посредством электронной почты — значит, посредством электронной почты", — дополнил первый заместитель главы Мининформа.
Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность по закону о СМИ в этом случае предусмотрена и четко прописана. "И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификации, безусловно не будет", — сказал Павел Легкий.
Как сообщалось ранее, Совет министров постановлением № 850 от 23 ноября утвердил порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии. Документ опубликован 26 ноября на сайте правительства.
Постановление гласит, что пользователи должны будут регистрировать учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".
Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в SMS-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.
Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных летом нынешнего года.