Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/28/983022/
Дата распечатки: 28.11.2018 22:16
 
28.11.2018 20:38 Общество

Легкий: Для идентификации на интернет-ресурсах можно будет использовать соцсети и электронную почту

Минск, 28 ноября. В Беларуси для идентификации пользователей на интернет-ресурсах помимо SMS можно будет использовать социальные сети и электронную почту. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий в интервью телеканалу СТВ.

Речь идет об идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии.

"Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя",— сказал Легкий.

"Пожалуйста, вот они — альтернативные способы. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что вам по душе, то, что вы считаете целесообразным и работайте. Через социальные сети — значит, через социальные сети. Посредством электронной почты — значит, посредством электронной почты", — дополнил первый заместитель главы Мининформа.

Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность по закону о СМИ в этом случае предусмотрена и четко прописана. "И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификации, безусловно не будет", — сказал Павел Легкий.

Как сообщалось ранее, Совет министров постановлением № 850 от 23 ноября утвердил порядок предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов и сетевых изданий, которые публикуют информационные материалы и комментарии. Документ опубликован 26 ноября на сайте правительства.

Постановление гласит, что пользователи должны будут регистрировать учетную запись и заключать пользовательское соглашение с владельцами интернет-ресурсов, чтобы публиковать материалы и комментарии на соответствующих сайтах. Это соглашение должно содержать "предупреждение о недопустимости размещения… сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь".

Активировать учетную запись можно будет с помощью кода, который владелец сайта должен выслать пользователю в SMS-сообщении на номер, указанный при регистрации, либо посредством "иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя". Публиковать сообщения пользователь сможет только после авторизации на сайте.

Постановление вступает в силу 1 декабря. Оно принято в развитие изменений и дополнений в закон о СМИ, внесенных  летом нынешнего года.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 28 Ноябрь 2018, 22:16
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск