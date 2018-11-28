28.11.2018 21:05 Общество, Политика
Мининформ: 1 декабря мы приступаем к регистрации сетевых ресурсов
Минск, 28 ноября. 1 декабря в Беларуси начнется процесс регистрации сетевых ресурсов, сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий в интервью телеканалу СТВ.
"Пока, наверное, немножко рано об этом говорить как о состоявшемся событии, но тем не менее с 1 декабря мы приступаем к регистрации сетевых ресурсов, — рассказал Легкий.— Те интернет-СМИ, которые захотят работать по правилам средств массовой информации, пользоваться, собственно говоря, теми "плюшками", если уместно будет применить этот термин, которые у нас предназначены для СМИ, они могут зарегистрироваться в качестве сетевых ресурсов".
"И вот тут стоял один весьма интересный вопрос, который поставило само время: кто может быть главным редактором сетевого ресурса? Ведь по прежнему законодательству, в соответствии с квалификационным справочником, главным редактором средства массовой информации мог быть человек, который пять лет отработал на руководящих должностях в средствах массовой информации, соответственно. И мы понимали хорошо, что это требование устарело", — отметил первый заместитель министра информации.
По его словам, уже подготовлены новые квалификационные требования как к руководителям печатных СМИ, так и к руководителям сетевых ресурсов.
"Они гораздо более лояльные. Мы предлагали этот пятилетний ценз снизить, во-первых, до трех, а во-вторых, что самое главное, не ставить условием, чтобы обязательной была работа в течение пяти или, допустим, трех лет на руководящих должностях. То есть если ты три года работаешь, образно говоря, в этом бизнесе, на интернет-ресурсах, у тебя есть трехлетний стаж работы, вне зависимости от того, какие ты должности занимал, ты вправе претендовать на должность главного редактора сетевого ресурса. Вот как мы себе это видим. И я думаю, что это серьезный шаг по сравнению с тем, что у нас сегодня есть в законодательстве", — отметил Павел Легкий.
Как сообщалось ранее, в нынешнем году в Беларуси были приняты поправки в закон о средствах массовой информации, многие из которых подверглись критике профессионального сообщества. Поправки, среди прочего, предоставляют возможность осуществлять государственную регистрацию в качестве сетевого издания, устанавливают права и обязанности владельца интернет-ресурса. Ограничивается иностранное участие в формировании белорусского информационного пространства, в том числе посредством запрета на распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без получения соответствующего разрешения. Расширяется перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено. Уточняется процедура принятия республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу. Вводится норма об обязательной идентификации авторов комментариев в интернете.
"Пока, наверное, немножко рано об этом говорить как о состоявшемся событии, но тем не менее с 1 декабря мы приступаем к регистрации сетевых ресурсов, — рассказал Легкий.— Те интернет-СМИ, которые захотят работать по правилам средств массовой информации, пользоваться, собственно говоря, теми "плюшками", если уместно будет применить этот термин, которые у нас предназначены для СМИ, они могут зарегистрироваться в качестве сетевых ресурсов".
"И вот тут стоял один весьма интересный вопрос, который поставило само время: кто может быть главным редактором сетевого ресурса? Ведь по прежнему законодательству, в соответствии с квалификационным справочником, главным редактором средства массовой информации мог быть человек, который пять лет отработал на руководящих должностях в средствах массовой информации, соответственно. И мы понимали хорошо, что это требование устарело", — отметил первый заместитель министра информации.
По его словам, уже подготовлены новые квалификационные требования как к руководителям печатных СМИ, так и к руководителям сетевых ресурсов.
"Они гораздо более лояльные. Мы предлагали этот пятилетний ценз снизить, во-первых, до трех, а во-вторых, что самое главное, не ставить условием, чтобы обязательной была работа в течение пяти или, допустим, трех лет на руководящих должностях. То есть если ты три года работаешь, образно говоря, в этом бизнесе, на интернет-ресурсах, у тебя есть трехлетний стаж работы, вне зависимости от того, какие ты должности занимал, ты вправе претендовать на должность главного редактора сетевого ресурса. Вот как мы себе это видим. И я думаю, что это серьезный шаг по сравнению с тем, что у нас сегодня есть в законодательстве", — отметил Павел Легкий.
Как сообщалось ранее, в нынешнем году в Беларуси были приняты поправки в закон о средствах массовой информации, многие из которых подверглись критике профессионального сообщества. Поправки, среди прочего, предоставляют возможность осуществлять государственную регистрацию в качестве сетевого издания, устанавливают права и обязанности владельца интернет-ресурса. Ограничивается иностранное участие в формировании белорусского информационного пространства, в том числе посредством запрета на распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без получения соответствующего разрешения. Расширяется перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено. Уточняется процедура принятия республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу. Вводится норма об обязательной идентификации авторов комментариев в интернете.