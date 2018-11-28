Обзор важнейших событий 28 ноября 2018 года

Минск, 28 ноября. В Беларуси казнен второй осужденный по делу "черных риелторов" — Игорь Гершанков, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Гершанкова получила подтверждение о приведении приговора в исполнение. Накануне стало известно о расстреле другого осужденного по этому делу — Семена Бережного. Точная дата обеих казней неизвестна. 21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта).



Евросоюз "решительно и бескомпромиссно" выступает против смертной казни при любых обстоятельствах, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич в связи с информацией о казни в Беларуси Семена Бережного и Игоря Гершанкова. "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, — отметила она. — Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом". Кочиянчич также добавила: "Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в вопросе смертной казни, остаются ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси". Новые казни в Беларуси также осудили правозащитная организация "Международная амнистия" и официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.



Цены на топливо в Беларуси будут изменяться поэтапно, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах международного научно-технического форума "Нефтехимия-2018". "Стратегия изменения цен на топливо в 2019 году определена. Выбрано поэтапное изменение цен", — сказал Сизов. "Белнефтехим" ранее инициировал опрос для выяснения мнения общественности относительно предпочтительной динамики изменения цен на топливо. "Результаты голосования неоднозначные. Голоса поровну разделились: одни участники голосования выступили за одномоментное изменение цены, а другие — за эволюционное. Мы определили, что цены будут изменяться поэтапно", — подчеркнул Сизов. При этом он отметил, что "Белнефтехим" постоянно отслеживает факторы, влияющие на изменение цен на нефть. "Мы отслеживаем ситуацию с изменением обменного курса. Также оказывает влияние на экономику нефтепродуктов налоговая составляющая. Исходя из этих факторов будут изменяться цены на топливо", — сообщил Сизов.



В Беларуси для идентификации пользователей на интернет-ресурсах помимо SMS можно будет использовать социальные сети и электронную почту. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий в интервью телеканалу СТВ. "Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя",— сказал Легкий. Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность по закону о СМИ в этом случае предусмотрена и четко прописана. "И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификации, безусловно не будет", — сказал Павел Легкий.



1 декабря в Беларуси начнется процесс регистрации сетевых ресурсов, сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий в интервью телеканалу СТВ. "Пока, наверное, немножко рано об этом говорить как о состоявшемся событии, но тем не менее с 1 декабря мы приступаем к регистрации сетевых ресурсов, — рассказал Легкий.— Те интернет-СМИ, которые захотят работать по правилам средств массовой информации, пользоваться, собственно говоря, теми "плюшками", если уместно будет применить этот термин, которые у нас предназначены для СМИ, они могут зарегистрироваться в качестве сетевых ресурсов". По его словам, уже подготовлены новые квалификационные требования, как к руководителям печатных СМИ, так и к руководителям сетевых ресурсов.