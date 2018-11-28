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Дата распечатки: 28.11.2018 11:13
 
28.11.2018 09:28 Экономика, Общество

Совмин одобрил ряд проектов международной технической помощи

Минск, 28 ноября. Ряд проектов международной технической помощи одобрены постановлением правительства от 23 ноября 2018 года № 849.

Как сообщает пресс-служба правительства, по предложению комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрены следующие проекты: "Трансграничная сеть по устойчивому управлению транспортом"; "Совершенствование трансграничного сотрудничества в области предотвращения наводнений, борьбы с наводнениями и уменьшения загрязнения окружающей среды"; "Улучшение качества транспортной инфраструктуры на границе Польши, Беларуси и Украины".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Еще одним постановлением (от 23 ноября № 847) Совет министров одобрил проект концепции программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено внести в установленном порядке проект концепции на рассмотрение Совета министров Союзного государства.
БелаПАН.

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