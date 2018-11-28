Беларусь и Армения выполнят четыре совместных научных проекта в рамках программы Евросоюза "Горизонт 2020"

Минск, 28 ноября. Белорусские и армянские ученые в рамках программы Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020" выполнят четыре совместных проекта в сфере экономики, науки и образования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на заседании совместной белорусско-армянской комиссии по научно-техническому сотрудничеству 28 ноября в Минске.



По его словам, двустороннее научно-техническое сотрудничество активно развивается по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и в рамках белорусско-армянского конкурса научно-технических проектов, сообщает пресс-служба ГКНТ.



Так, по результатам совместного конкурса в исполнительную программу белорусско-армянского научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019—2020 годы включены четыре проекта в области нанотехнологий, биофизики и клеточной инженерии, экологии. "Это глобальные, серьезные проекты, которые находятся на острие научно-технического прогресса. Планируется разработать гибридные суперконденсаторы, функциональные наноструктурированные золь-гель-пленки для применения в солнечных элементах", — подчеркнул Шумилин.



В свою очередь председатель комитета по науке Министерства образования и науки Республики Армения Самвел Арутюнян сообщил, что в настоящее время в Армении реализуют более 100 научно-технических проектов с Беларусью, США, Италией, Китаем и другими странами. "Беларусь — основной наш партнер, с которым мы плодотворно работаем и взаимодействуем в научно-технической сфере. Эти контакты мы и дальше будем развивать и укреплять", — сказал он.



В ходе заседания стороны обсудили также вопросы активизации научно-технического и инновационного взаимодействия, перспективы реализации совместных высокотехнологичных проектов по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в сфере ИКТ, новых материалов, промышленных и лазерных технологий, медицины и фармации.



Визит армянской делегации в Минск продлится до 1 декабря. Программой пребывания запланировано посещение Национальной академии наук Беларуси, технологических парков, участие в 23-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.