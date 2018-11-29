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Дата распечатки: 29.11.2018 07:38
 
29.11.2018 07:16 Экономика

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе—сентябре увеличили экспорт продукции в страны ЕАЭС более чем на 11%

Минск, 29 ноября. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе—сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличили экспорт продукции в страны Евразийского экономического союза на 11,2% до 146,5 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

На рынок ЕАЭС предприятия концерна поставляют практически весь ассортимент производимой продукции: древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру, мебель, напольные ламинированные покрытия, двери, окна, бумагу, картон, обои, тару, упаковку, спички, пиломатериалы и прочие изделия.

В Армению больше всего реализуется бумаги, картона и мебели, в Казахстан — мебели и древесностружечных плит, в Кыргызстан — древесностружечных плит и обоев, в Россию — мебели, бумаги, картона и древесных плит.
Марина Носова, БелаПАН.

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