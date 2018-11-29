Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/29/983041/
Дата распечатки: 29.11.2018 09:05
 
29.11.2018 07:34 Общество

В Сморгонском районе от пожара пострадала насосная станция

Минск, 29 ноября. В результате пожара пострадало здание насосной станции в деревне Микулевщина Сморгонского района, сообщило Гродненское областное управление МЧС.

ЧП произошло днем 28 ноября. Огонь уничтожил кровлю. Причина пожара устанавливается.

Как следует из оперативных данных МЧС, в нынешнем году по сравнению с предыдущим количество пожаров в стране возросло на 15,2% (с 4.748 до 5.468), а общее количество чрезвычайных ситуаций — на 15,3% (с 4.754 до 5.483). Строений повреждено на 13,7% больше (4.409 против 3.877), уничтожено — на 40,2% больше (1.096 против 782). Погибло 459 человек (+12,2%), в том числе 9 детей (+80%).
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 29 Ноябрь 2018, 09:05
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск