В Сморгонском районе от пожара пострадала насосная станция

Минск, 29 ноября. В результате пожара пострадало здание насосной станции в деревне Микулевщина Сморгонского района, сообщило Гродненское областное управление МЧС.



ЧП произошло днем 28 ноября. Огонь уничтожил кровлю. Причина пожара устанавливается.



Как следует из оперативных данных МЧС, в нынешнем году по сравнению с предыдущим количество пожаров в стране возросло на 15,2% (с 4.748 до 5.468), а общее количество чрезвычайных ситуаций — на 15,3% (с 4.754 до 5.483). Строений повреждено на 13,7% больше (4.409 против 3.877), уничтожено — на 40,2% больше (1.096 против 782). Погибло 459 человек (+12,2%), в том числе 9 детей (+80%).