Лукашенко надеется на "дальнейшее расширение связей" с Палестиной

Минск, 29 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом.



"Глава государства выразил надежду на дальнейшее расширение связей на благо обоих народов", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.



29 ноября 1947 года Генассамблея ООН принял план раздела Палестины, предусматривавший прекращение мандата Великобритании и создание двух государств — еврейского и арабского. Арабы посчитали этот план несправедливым, что привело к арабо-израильской войне 1947—1949 годов. В настоящее время Палестина является частично признанным государством. Международный день солидарности с палестинским народом отмечается с 1978 года.