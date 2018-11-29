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Дата распечатки: 29.11.2018 09:05
 
29.11.2018 08:03 Политика

Лукашенко надеется на "дальнейшее расширение связей" с Палестиной

Минск, 29 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом.

"Глава государства выразил надежду на дальнейшее расширение связей на благо обоих народов", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН принял план раздела Палестины, предусматривавший прекращение мандата Великобритании и создание двух государств — еврейского и арабского. Арабы посчитали этот план несправедливым, что привело к арабо-израильской войне 1947—1949 годов. В настоящее время Палестина является частично признанным государством. Международный день солидарности с палестинским народом отмечается с 1978 года.
БелаПАН.

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