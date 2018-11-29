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Дата распечатки: 29.11.2018 11:08
 
29.11.2018 09:51 Экономика

МВФ рекомендует Беларуси провести "более решительные реформы"

Минск, 29 ноября. Международный валютный фонд считает, что белорусским властям следует пойти на более решительные реформы с целью ускорения темпов экономического роста. Такая позиция фонда изложена в заявлении, распространенном по итогам работы миссии МВФ в Минске.
Миссия находилась в белорусской столице с 5 по 15 ноября и занималась изучением макроэкономической ситуации.

В заявлении фонда говорится, что монетарная политика властей позволила снизить инфляцию до исторического минимума, и сейчас страна находится в процессе устойчивого циклического восстановления экономического роста.

"Однако среднесрочные перспективы остаются сдержанными в отсутствие более решительных реформ. Трендовый экономический рост в Республике Беларусь значительно замедлился по сравнению с периодом до 2008 года", — подчеркивается в заявлении МВФ.

Персонал фонда отмечает, что экономическая система Беларуси, ведущую роль в которой играет государство, обеспечила полную занятость, однако она также привела к нерациональному распределению рабочей силы и капитала и снижению производительности.

"Учитывая эти тенденции, мы прогнозируем среднесрочный рост около 2%, что ниже того, что необходимо для ощутимого повышения уровня жизни и приближения Беларуси к показателям более богатых стран региона", — говорится в заявлении.

Кроме того, считают эксперты, под влиянием укоренившихся факторов уязвимости на макроуровне экономика оказывается подверженной воздействию изменений внешних условий.

"Ограниченность диверсификации торговли и финансирования делает Беларусь восприимчивой к шокам, воздействующим на узкий круг товаров и партнеров. В этом контексте при любом усилении глобальной геополитической напряженности Беларусь может оказаться в чрезвычайно сложной ситуации, учитывая ее глубокие торговые и финансовые связи с Россией", — предполагают экономисты МВФ.

Они констатируют, что Беларусь по-прежнему зависит от значительных скидок и трансфертов от России, связанных с поставками энергоносителей, и исход двусторонних переговоров о компенсации последствий налогового маневра будет иметь важное значение для экономики.

"В финансовом секторе высокая долларизация ведет к созданию как риска ликвидности, так и кредитного риска… Государственный долг значительно вырос за последние десять лет, что не в последнюю очередь связано с тем, что высокая доля долга в иностранной валюте делает долг чувствительным к ослаблению обменного курса", — отмечает МВФ.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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