Проект белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз обсудят 30 ноября в Бресте

Минск, 29 ноября. Вопросы миграционной политики Беларуси и России обсудят 30 ноября в Бресте участники заседания межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко. В ее состав войдут представители МВД, Госпогранкомитета, МИД и КГБ. Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.



Рабочая группа обсудит практику реализации существующих международных и межведомственных договоров, а также ряд других актуальных вопросов, в том числе о ходе подготовки к подписанию проекта межправительственного соглашения о взаимном признании виз.



С учетом скорого проведения в Минске II Европейских игр на заседании рабочей группы планируется рассмотреть вопрос взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда и выезда участников состязаний, а также иностранных туристов.



21 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил журналистам, что соглашение о взаимном признании виз находится в финальной стадии подготовки. "Оптимизм есть (по поводу подписания. — БелаПАН.). До конца этого месяца еще рабочая группа по вопросам миграции в рамках Союзного государства соберется, обсудит этот вопрос", — сказал Макей.



По словам главы МИД, в согласовании документа осталось несколько технических моментов. "Я думаю, что оно может быть подписано на заседании Совета министров Союзного государства в декабре, — отметил он. — Главная задача там — избежать контроля на внутренних границах, потому что это важно в контексте транзитной составляющей".