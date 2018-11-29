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Дата распечатки: 29.11.2018 12:39
 
29.11.2018 11:52 Финансы

Нацбанк установил перечень банковских операций, осуществляемых небанковскими кредитно-финансовыми организациями

Минск, 29 ноября. Постановлением правления Национального банка от 5 ноября № 511 установлен перечень и допустимые сочетания банковских операций, осуществляемых небанковскими кредитно-финансовыми организациями (НКФО), сообщает Национальный правовой интернет-портал.

НКФО смогут осуществлять, в частности, расчетное и кассовое обслуживание физических или юридических лиц, валютно-обменные операции, перевозку наличных денег, драгоценных металлов и камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытие и ведение банковских счетов юрлиц, выдачу банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

Разрешено сочетать все банковские операции, включенные в установленный перечень, при их осуществлении НКФО.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Алексей Александров, БелаПАН.

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