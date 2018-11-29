Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/29/983076/
Дата распечатки: 29.11.2018 13:59
 
29.11.2018 13:13 Экономика, Финансы

Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали на биржевых торгах

Минск, 29 ноября. 29 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0059 рубля (0,24%) и составил 2,4286 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0087 рубля (0,41%) и составил 2,1384 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0034 рубля (0,11%) и составил 3,2047 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 58,5 доллара США, но на стороне российской валюты позитивные ожидания от субботней встречи Путина и Трампа.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,3094 рубля и составил 66,6342 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 29 Ноябрь 2018, 13:59
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск