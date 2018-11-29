Доллар США подешевел, евро и российский рубль подорожали на биржевых торгах

Минск, 29 ноября. 29 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0059 рубля (0,24%) и составил 2,4286 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0087 рубля (0,41%) и составил 2,1384 рубля.



Курс российского рубля увеличился на 0,0034 рубля (0,11%) и составил 3,2047 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 58,5 доллара США, но на стороне российской валюты позитивные ожидания от субботней встречи Путина и Трампа.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,3094 рубля и составил 66,6342 рубля.