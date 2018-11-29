Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации "дорожной карты" сотрудничества с Узбекистаном

Минск, 29 ноября. Беларусь привержена полной реализации "дорожной карты" двустороннего сотрудничества с Узбекистаном. Об этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко заявил 29 ноября на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым.



"Мы утвердили недавно дорожную карту — план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план, — сказал Лукашенко. — Передайте Шавкату Миромоновичу (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. — БелаПАН.), что я строго буду контролировать исполнение этого плана, мы привержены полной его реализации".



По словам Лукашенко, двустороннее сотрудничество Беларуси и Узбекистана развивается интенсивно. "Самый главный итог всего этого, что мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о вашем президенте, что это в основном его заслуга, — отметил официальный лидер. — Это человек, знающий и любящий Узбекистан, сделавший много хорошего для Узбекистана собственными руками".



Лукашенко подчеркнул, что до Мирзиёева никто из президентов Узбекистана "так быстро не решал те проблемы, которые назрели". "Он просто молодец. Я это говорю искренне", — сказал белорусский руководитель.



За время президентства Мирзиёева Беларуси и Узбекистану удалось ликвидировать задолженность в развитии сотрудничества, которая сложилась за предыдущие полтора-два десятка лет, заявил Лукашенко.



Он подчеркнул, что Мирзиёева ждут с визитом в Беларуси в любое удобное для него время. "Вам окажем всяческую поддержку здесь, чтобы организовать визит. Мы его будем встречать как нашего не просто друга — это наш брат, очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает. И он действительно искренне относится к Беларуси, потому что хорошо знает нашу страну. Мы для вас всегда будем надежным партнером, закрытых тем для сотрудничества нет. Многое уже начали делать и многое еще сделаем", — сказал Лукашенко.