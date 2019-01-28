В Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли 25 марта (дополнено)

Минск, 28 января. Три политические организации 28 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта на площадке около Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли, сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Помимо БСДП (Грамада) заявителями выступили Объединенная гражданская партия и движение "За Свободу". Оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), как незарегистрированная структура, в число заявителей не вошел, но является неофициальным соорганизатором акции.



Согласно заявке, сбор участников планируется с 16.00 до 17.00, митинг — с 17.20 до 21.00. Заявленное количество участников — от 25 до 30 тысяч человек.



"Планируется, что политические организации, как и в прошлом году, выставят свои палатки. Каждый сможет прийти, узнать о политических организациях, что они делают", — сказал Борисов.



Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский отметил, что планируется организовать "политическое мероприятие в поддержку защиты независимости Беларуси". "Мы выступаем за денонсацию договора о Союзном государстве — это будет заявлено. Также мы считаем, что ситуация в нашей стране сегодня довольно критическая. Одними митингами независимость не защитишь, поэтому всем участникам мы предложим присоединиться к кампании защиты независимости — будет начат сбор подписей за упразднение союзного договора", — сказал политик.

"Мы также предложим обществу пакет реформ, прежде всего законопроект о придании особого статуса первому государственному бело-красно-белому флагу и гербу "Погоня" — вместе с Анной Канопацкой и Еленой Анисим [депутатами парламента], — сообщил Рымашевский. — Этот законопроект лежит в Палате представителей, он прошел все процедуры согласования и будет подан на весеннюю сессию. Понятно, что его могут не принять без сильной общественной поддержки".

По словам политика, гражданам также будет предложено выступить за реформу системы образования в части поддержки белорусского языка и культуры. "Без этих вещей, мы убеждены, невозможно полноценно защитить, отстоять независимость Республики Беларусь", — добавил сопредседатель БХД.

Рымашевский призвал другие политические партии и общественные объединения присоединиться к проведению мероприятия 25 марта. "Мы просим объединиться в обширное движение за независимость всех, кто ощущает, что главная угроза сегодня — ошибки, сделанные политическим руководством нашей страны за последние 20 лет, в том числе подписание абсолютно вредных документов о Союзном государстве, которые Россия сейчас пытается использовать для атаки на независимость Беларуси, возможной аннексии нашей страны. Это миссия и цель нашей политической акции", — пояснил он.

Это уже вторая заявка, поданная в Мингорисполком на празднование Дня Воли. Первую 16 января подали Партия БНФ и "Арт Сядзіба". Они просят власти санкционировать проведение массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 24 марта на стадионе "Динамо".