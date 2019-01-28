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Дата распечатки: 28.01.2019 15:29
 
28.01.2019 13:18 Экономика, Финансы

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел по итогам торгов

Минск, 28 января. 28 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, вырос — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0176 рубля (0,72%) и составил 2,4540 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,1523 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0012 рубля (0,04%) и составил 3,2613 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти составляет около 60,5 доллара за баррель сорта Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 1,3 копейки и составил 65,93 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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