Правительство определило размеры оплаты услуг при проведении массовых мероприятий

Минск, 28 января. Постановлением Совета министров от 24 января № 49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия.

Как отметила пресс-служба правительства, документ принят в соответствии с законом от 17 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" и вступил в силу 26 января 2019 года.

Действие положения распространяется на массовые мероприятия, организаторами которых являются профессиональные союзы, политические партии, иные общественные объединения, а также граждане. Исключением являются мероприятия, проведение которых финансируется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также случаи, указанные в частях второй и третьей статьи 3 закона (собрания, проводимые в соответствии с законодательством о республиканских и местных собраниях; пикетирование для сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты, проводимое в местах, не запрещенных для этой цели местными исполнительными и распорядительными органами).

После принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о разрешении проведения массового мероприятия или при отсутствии запрещения на его проведение организатор не позднее двух дней до запланированной даты проведения мероприятия заключает с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории, соответствующие договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории.



Организатором массового мероприятия в соответствии с заключенными договорами осуществляется оплата услуг ОВД по охране общественного порядка: 3 базовые величины — для мероприятия с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин — для мероприятия с количеством участников от 11 до 100 человек; 150 базовых величин — для мероприятия с количеством участников от 101 до 1.000 человек; 250 базовых величин — для мероприятия с количеством участников более 1.000 человек.



При проведении массовых мероприятий в местах, которые не отнесены местными исполнительными и распорядительными органами к постоянным местам для проведения массовых мероприятий, к указанным размерам применяется повышающий коэффициент 1,5.



Также оплачиваются услуги специализированных организаций: расходы на выплату заработной платы привлекаемым работникам, исходя из их категории, количества, времени участия в массовом мероприятии; расходы на уплату обязательных страховых взносов работников в соответствии с законодательством; стоимость израсходованных на проведение массового мероприятия предметов снабжения и материалов, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения, моющих средств; косвенные (накладные) расходы специализированных организаций. Также уплачиваются налоги, сборы, иные обязательные платежи в республиканский и местные бюджеты, предусмотренные законодательством.