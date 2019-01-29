Совмин утвердил положение о порядке взаимодействия по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции

Минск, 29 января. Совет министров постановлением № 52 от 25 января 2019 года утвердил положение о порядке взаимодействия по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции. Документ вступил в силу 29 января.

Как сообщает пресс-служба правительства, положение определяет "порядок взаимодействия подчиненных Совету министров республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, а также местных исполнительных и распорядительных органов по обеспечению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, включая взаимное информирование о выявлении возможных рисков неблагоприятного влияния продовольственного сырья и пищевых продуктов на жизнь и здоровье человека, а также последствий этого влияния".

Взаимодействие госорганов и организаций в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения выпуска в обращение и обращения на территории Беларуси пищевой продукции, не соответствующей требованиям к их качеству и (или) безопасности, установленным актами законодательства, международными договорами и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также техническими регламентами Таможенного союза, ЕАЭС.

Возможность формирования рисков и наступления последствий неблагоприятного влияния пищевой продукции на жизнь и здоровье человека определяется госорганами и организациями по факту выявления не соответствующей установленным требованиям пищевой продукции исходя из характера и степени такого несоответствия и с учетом объема ее оборота.

При выявлении в ходе осуществления своей деятельности случаев оборота пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, госорганы и организации письменно информируют Министерство здравоохранения.

Минздрав в свою очередь проводит анализ получаемой информации и сообщает госорганам и организациям, участвующим в обороте выявленной пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, в том числе уполномоченных на принятие мер по предупреждению и пресечению оборота на территории Беларуси такой пищевой продукции, — в течение трех дней с даты получения информации.