Беларусь ухудшила показатели в коррупционном рейтинге Transparency International

Минск, 29 января. Беларусь ухудшила свои показатели за 2018 год в "Индексе восприятия коррупции", который ежегодно публикует международная организация Transparency International. Страна набрала 44 балла и опустилась с 68-го на 70-е место, разделив его с Ямайкой и Соломоновыми Островами.

Первое место в рейтинге заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место, набрав по 85 баллов, поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария.

Замыкают рейтинг Северная Корея (14), Йемен (14), Южный Судан (13), Сирия (13) и Сомали (10).

Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Польши (36-е место, 60 баллов), далее следуют Литва (38; 59), Латвия (41; 58), Украина (120; 32) и Россия (138; 28).

"Индекс восприятия коррупции" за 2018 год показывает, что продолжающееся неосуществление большинством стран действенных мер по установлению значительного контроля над коррупцией способствует кризису демократии во всем мире, подчеркивается в сообщении Transparency International.

"Многие демократические институты находятся под угрозой по всему миру — часто со стороны лидеров с авторитарными и популистскими тенденциями. Нам необходимо сделать больше для усиления системы сдержек и противовесов в целях защиты прав граждан, — заявила управляющий директор Transparency International Патриция Морейра. — Коррупция ослабляет демократию, что порождает порочный круг, в котором коррупция подрывает демократические институты, а слабые демократические институты, в свою очередь, имеют меньше возможностей для контроля коррупции".

В "Индексе восприятия коррупции" странам присваивают баллы (0 — серьезно коррумпировано, 100 — полное отсутствие коррупции) и ранжируют их согласно восприятию уровня коррупции в государственном секторе страны с позиции предпринимателей и экспертов. Это сводный индекс, объединяющий 13 исследований и оценок коррупции, составленных различными авторитетными организациями, в том числе Всемирным банком и правозащитной организацией Freedom House.