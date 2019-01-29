Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/29/990417/
Дата распечатки: 29.01.2019 13:27
 
29.01.2019 10:41 Политика, Общество, Экономика

Беларусь ухудшила показатели в коррупционном рейтинге Transparency International

Минск, 29 января. Беларусь ухудшила свои показатели за 2018 год в "Индексе восприятия коррупции", который ежегодно публикует международная организация Transparency International. Страна набрала 44 балла и опустилась с 68-го на 70-е место, разделив его с Ямайкой и Соломоновыми Островами. 

Первое место в рейтинге заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место, набрав по 85 баллов, поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. 

Замыкают рейтинг Северная Корея (14), Йемен (14), Южный Судан (13), Сирия (13) и Сомали (10). 

Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Польши (36-е место, 60 баллов), далее следуют Литва (38; 59), Латвия (41; 58), Украина (120; 32) и Россия (138; 28). 

"Индекс восприятия коррупции" за 2018 год показывает, что продолжающееся неосуществление большинством стран действенных мер по установлению значительного контроля над коррупцией способствует кризису демократии во всем мире, подчеркивается в сообщении Transparency International. 

"Многие демократические институты находятся под угрозой по всему миру — часто со стороны лидеров с авторитарными и популистскими тенденциями. Нам необходимо сделать больше для усиления системы сдержек и противовесов в целях защиты прав граждан, — заявила управляющий директор Transparency International Патриция Морейра. — Коррупция ослабляет демократию, что порождает порочный круг, в котором коррупция подрывает демократические институты, а слабые демократические институты, в свою очередь, имеют меньше возможностей для контроля коррупции".

В "Индексе восприятия коррупции" странам присваивают баллы (0 — серьезно коррумпировано, 100 — полное отсутствие коррупции) и ранжируют их согласно восприятию уровня коррупции в государственном секторе страны с позиции предпринимателей и экспертов. Это сводный индекс, объединяющий 13 исследований и оценок коррупции, составленных различными авторитетными организациями, в том числе Всемирным банком и правозащитной организацией Freedom House.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 29 Январь 2019, 13:27
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск