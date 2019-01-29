Минск, 29 января. Беларусь и Украина утвердили план демаркации на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, утверждение плана состоялось в ходе 20-го заседания совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло в Гомеле.

Стороны подвели итоги выполнения работ на государственной границе между Беларусью и Украиной в 2018 году и утвердили план работ на 2019 год.

"В связи с этим в текущем году будут продолжены работы по очистке полосы крепления белорусско-украинской границы и установке пограничных знаков. Кроме того, демаркационная комиссия займется вынесением государственной границы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года глава Госпогранкомитета Александр Лаппо сообщил журналистам, что на белорусско-украинской границе необходимо демаркировать 1.084 километра. "На сегодняшний день с карт на местность вынесено более 700 километров, очищено более 300 километров. И нужно нам совместно с украинцами установить 3.200 знаков. На сегодняшний день белорусская сторона установила более 900 знаков. Демаркация идет планово, у нас нет никаких разногласий, все вопросы решены", — сказал он.

По словам Лаппо, ранее процесс демаркации шел быстрее, так как работы проводились на сухопутных участках границы. "Сейчас переходим туда, где идут болота. Также затрудненный вопрос, но мы его решим, — это прохождение границы по зоне отчуждения. Там должна специальная техника работать", — пояснил глава комитета.

Он сообщил, что согласно плану демаркация должна завершиться к 2026 году. "Но мы это сделаем раньше, здесь никаких проблем нет, идет плановая работа", — заверил Лаппо.

В ноябре прошло года Госпогранкомитет также сообщил, что в феврале 2019-го Беларусь и Украина планируют начать работы по вынесению границы на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.