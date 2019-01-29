Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/29/990430/
Дата распечатки: 29.01.2019 13:27
 
29.01.2019 12:07 Политика, Экономика

Лукашенко обсудил белорусско-украинские отношения с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Марчуком 

Минск, 29 января. Александр Лукашенко 29 января встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгением Марчуком.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, на встрече в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко отметил, что максимальный товарооборот, которого удавалось достичь Беларуси и Украины, составил 8 млрд долларов. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", — сказал Лукашенко. 

В свою очередь Марчук передал ему "теплый привет от президента Украины Петра Порошенко". "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы", — отметил Марчук. 

По его словам, между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси — вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", — заявил Марчук. 

Представитель Украины также поделился впечатлениями от посещения Беларуси: "Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен".

На 30 января в Минске запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 29 Январь 2019, 13:27
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск