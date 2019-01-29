Лукашенко обсудил белорусско-украинские отношения с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Марчуком 

Минск, 29 января. Александр Лукашенко 29 января встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгением Марчуком.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, на встрече в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко отметил, что максимальный товарооборот, которого удавалось достичь Беларуси и Украины, составил 8 млрд долларов. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", — сказал Лукашенко.

В свою очередь Марчук передал ему "теплый привет от президента Украины Петра Порошенко". "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы", — отметил Марчук.

По его словам, между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси — вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", — заявил Марчук.

Представитель Украины также поделился впечатлениями от посещения Беларуси: "Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен".

На 30 января в Минске запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы.