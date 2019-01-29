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Дата распечатки: 29.01.2019 13:27
 
29.01.2019 13:12 Экономика, Финансы

Доллар и евро вновь подорожали, российский рубль подешевел на торгах БВФБ

Минск, 29 января. 29 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, как и накануне, снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0155 рубля (0,63%) и составил 2,4695 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0070 рубля (0,33%) до 2,1593 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0091 рубля (0,28%) и составил 3,2558 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти составляет около 60,2 доллара за баррель Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 41,12 копейки и составил 66,3412 рубля.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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