Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/29/990455/
Дата распечатки: 29.01.2019 21:42
 
29.01.2019 13:24 Спорт, Политика

Лукашенко — президенту ФИДЕ: Беларусь — одна из мощных шахматных держав

Минск, 29 января. Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждались на встрече Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем. Встреча состоялась 29 января в Минске, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Мы придерживаемся этого курса. Я человек "всеядный": для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати". 

Лукашенко поздравил Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года. "Мы благосклонно к этому относимся. Грубо говоря, все-таки свой человек, да еще и руководитель федерации — это очень важно для нас, — отметил Лукашенко. — Есть о чем поговорить. Вы скажите, что мы должны сделать, чтобы министр принял к исполнению. Вы знаете сами по прошлой работе (вице-премьер российского правительства. — БелаПАН.), что чиновники медленно порой разворачиваются. Но если вы точно определите и подскажете, что мы должны делать, мы обязательно сделаем".

По словам Дворковича, ФИДЕ планирует перестроить свою работу, чтобы обеспечить развитие шахматного спорта в мире в целом, а не только в отдельных странах. "В Беларуси действительно шахматы постепенно начинают подниматься, — сказал он. — Критически важная для этого вещь — развитие шахмат в школах. И этот проект, пожалуй, самый крупный, ему надо уделять самое большое внимание. На следующем уровне — шахматная академия, где талантливые дети могут повышать мастерство. Дальше — подготовка профессионалов. Такая лестница должна быть выстроена в каждой стране, и мы будем в этом помогать".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 29 Январь 2019, 21:42
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск