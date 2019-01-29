Лукашенко — президенту ФИДЕ: Беларусь — одна из мощных шахматных держав

Минск, 29 января. Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждались на встрече Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем. Встреча состоялась 29 января в Минске, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Мы придерживаемся этого курса. Я человек "всеядный": для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати".

Лукашенко поздравил Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года. "Мы благосклонно к этому относимся. Грубо говоря, все-таки свой человек, да еще и руководитель федерации — это очень важно для нас, — отметил Лукашенко. — Есть о чем поговорить. Вы скажите, что мы должны сделать, чтобы министр принял к исполнению. Вы знаете сами по прошлой работе (вице-премьер российского правительства. — БелаПАН.), что чиновники медленно порой разворачиваются. Но если вы точно определите и подскажете, что мы должны делать, мы обязательно сделаем".

По словам Дворковича, ФИДЕ планирует перестроить свою работу, чтобы обеспечить развитие шахматного спорта в мире в целом, а не только в отдельных странах. "В Беларуси действительно шахматы постепенно начинают подниматься, — сказал он. — Критически важная для этого вещь — развитие шахмат в школах. И этот проект, пожалуй, самый крупный, ему надо уделять самое большое внимание. На следующем уровне — шахматная академия, где талантливые дети могут повышать мастерство. Дальше — подготовка профессионалов. Такая лестница должна быть выстроена в каждой стране, и мы будем в этом помогать".