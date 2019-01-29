Правительство установило порядок публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов

Минск, 29 января. Положение о порядке проведения в Беларуси публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов утверждено постановлением Совета министров от 28 января № 56, сообщила пресс-служба правительства.

"Публичное (общественное или профессиональное) обсуждение проектов нормативных правовых актов проводится в целях реализации принципа гласности нормотворческой деятельности, получения общественной или профессиональной (экспертной) оценки содержащихся в проекте норм права, а также определения соответствия проекта нормативного правового акта общественным ожиданиям для возможной последующей корректировки проекта", — отметили в правительстве.



Как говорится в постановлении, публичное обсуждение осуществляется на основе принципов открытого и независимого участия юридических и физических лиц в его проведении.



Объектами публичного обсуждения являются: проекты законодательных актов и постановлений Совмина, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и юридических лиц и устанавливающие новые либо принципиально изменяющие существующие подходы к правовому регулированию определенной сферы общественных отношений; проекты актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности; иные проекты нормативных правовых актов, подлежащие публичному обсуждению по поручению президента, правительства, Администрации президента либо по инициативе организатора публичного обсуждения.



Организаторами публичного обсуждения указанных проектов могут выступать: президент, Совет министров, Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, граждане Беларуси, обладающие избирательным правом (не менее 50 тысяч человек), а также нормотворческий орган (должностное лицо) либо госорган (организация), осуществляющие подготовку проекта нормативного правового акта.



Публичное обсуждение осуществляется в интернете на сайте "Правовой форум Беларуси", а также путем парламентских слушаний, в средствах массовой информации и иными способами, не противоречащими законодательству, в том числе путем проведения заседаний научных, консультативных, общественных советов при госорганах, но не ранее даты, определенной для публичного обсуждения на сайте "Правовой форум Беларуси".

Срок публичного обсуждения определяется его организатором исходя из специфики регулируемых общественных отношений и составляет не менее 10 календарных дней. Проект нормативного правового акта может быть вынесен на повторное публичное обсуждение.



Информация о результатах публичного обсуждения проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений включается в обоснование необходимости принятия (издания) нормативного правового акта и учитывается при прогнозировании последствий его принятия (издания).



Постановление вступит в силу 1 февраля 2019 года.