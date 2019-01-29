Обзор важнейших событий 29 января 2019 года

Минск, 29 января. Беларусь ухудшила свои показатели за 2018 год в "Индексе восприятия коррупции", который ежегодно публикует международная организация Transparency International. Страна набрала 44 балла и опустилась с 68-го на 70-е место, разделив его с Ямайкой и Соломоновыми Островами. Первое место в рейтинге заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место, набрав по 85 баллов, поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Замыкают рейтинг Северная Корея (14), Йемен (14), Южный Судан (13), Сирия (13) и Сомали (10). Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Польши (36-е место, 60 баллов), далее следуют Литва (38; 59), Латвия (41; 58), Украина (120; 32) и Россия (138; 28).

Делегация белорусской оппозиции принимает участие в Брюсселе в заседании рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест). В составе делегации: председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский, председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, директор центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" и экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, один из руководителей кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Согласно программе на заседании депутаты Европарламента расскажут о результатах своих визитов в Беларусь. Состоится обмен мнениями с представителями белорусских партий и движений о текущей политической ситуации.

Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгением Марчуком. На встрече в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Марчук передал Лукашенко "теплый привет от президента Украины Петра Порошенко". "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы", — отметил Марчук. По его словам, между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси — вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", — заявил Марчук.

Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждались на встрече Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем. "Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Мы придерживаемся этого курса. Я человек "всеядный": для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати". Лукашенко поздравил Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года.

Выпуск негосударственного еженедельника "БелГазета" продолжится, несмотря на кризисную ситуацию, которая возникла в издании, заявил на пресс-конференции в Минске главный редактор и владелец меньшей доли в уставном фонде газеты Игорь Высоцкий. "Эту газету я создавал, это 25-летний кусок моей жизни, — сказал он. — Я не допущу, чтобы кто-то таким образом топил издание, не им созданное. У нас больше тысячи подписчиков, худо-бедно есть розница. Есть специфический круг читателей — все те, кто находится в местах лишения свободы. Это одна из специализаций газеты, там она пользуется большой популярностью. Топить бизнес и газету [основному владельцу издания Кириллу] Живоловичу я не дам, этого не будет". В конце прошлого года перед редакцией стоял вопрос о прекращении существования издания, заявил правозащитник Андрей Бондаренко, который с начала 2019 года возглавил ООО "БелГазета" по решению годового собрания учредителей.