Делегация белорусской оппозиции принимает участие в рабочей встрече Евронеста по Беларуси в Брюсселе

Минск, 29 января. Делегация белорусской оппозиции принимает участие в очередном заседании рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест). Мероприятие проходит в Брюсселе.

В составе делегации: председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский, председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, директор центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" и экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, один из руководителей кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Согласно программе, на заседании депутаты Европарламента расскажут о результатах своих визитов в Беларусь. Состоится обмен мнениями с представителями белорусских партий и движений о текущей политической ситуации.

Как заявил накануне поездки в Брюссель Алексей Янукевич, "участие во встрече рабочей группы Евронеста по Беларуси — ценная возможность напрямую вести коммуникацию не только с европейскими парламентариями, но и с представителями парламентской власти стран-партнеров (Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы)". "Безусловно, на сегодня и политиков ЕС, и политиков Беларуси, и политиков других стран, входящих в Восточное партнерство, беспокоит агрессивная политика Российской Федерации. К сожалению, мы наблюдаем эскалацию этой агрессии — это и события в Азовском море, и открытое давление на Беларусь. Именно об этом я планирую говорить", — цитирует Янукевича пресс-служба Партии БНФ.

Он сообщил, что намерен поднять вопрос об окончании срока аренды для российских военных объектов в Беларуси и необходимости их вывода. "Это станет возможно, если Европа будет рассматривать Беларусь как элемент общеевропейской системы безопасности, а не как часть российской системы", — подчеркнул Янукевич.

Политик намерен предложить рабочей группе конкретные шаги по интеграции Беларуси в европейское медийное пространство, для чего существуют широкие возможности как в рамках инструментов Евросоюза, так и Совета Европы, и отдельных европейских стран. "Борьба с фейковыми новостями, информационными провокациями — это тот вызов, который сейчас в равной степени стоит перед всеми странами, в отношении которых Российская Федерация начинает применять политику информационного шантажа. Беларусь должна быть частью общего ответа на этот вызов", — считает Янукевич.

Он намерен также затронуть тему предстоящих в Беларуси президентских и парламентских выборов. "Фактом является то, что власти отказались от демократизации избирательного процесса, не внесли изменения в Избирательный кодекс. К сожалению, уже сейчас мы можем констатировать, что в правовом режиме выборов ничего не изменилось, — сказал Янукевич. — И наша совместная задача, задача всех демократических партий, — дать адекватную оценку этому факту. Я надеюсь, что совместная работа по наблюдению за выборами, которую ведут различные демократические партии и движения, будет сохранена независимо от изменений в архитектуре коалиций и политических союзов".

Парламентская ассамблея Восточного партнерства (Евронест) создана в 2009 году. Планировалось, что в нее войдут 60 депутатов Европарламента и по 10 депутатов от каждой из шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Сложности возникли с Беларусью: из-за непризнания выборов в Национальное собрание соответствующими демократическим стандартам. Были предложены различные варианты формирования белорусской делегации в Евронесте, в том числе разделение мест между депутатами, представителями оппозиции и гражданского общества. Официальный Минск все варианты отверг, настаивая на том, что страну в Евронесте должны представлять только депутаты Национального собрания. Эту позицию поддержали и остальные страны Восточного партнерства.

Из-за этих разногласий учредительная встреча Евронеста несколько раз переносилась. Поиски компромисса продолжались до тех пор, пока жесткий разгон демонстрации 19 декабря 2010 года в Минске после президентских выборов не привел к резкой перемене политики ЕС в отношении Беларуси. В итоге в феврале 2011 года было принято решение о созыве первого заседания Евронеста без белорусской делегации, и оно состоялось 3 мая 2011 года. В регламент Евронеста был внесен пункт о том, что присутствовать в этой структуре может лишь та страна, где выборы соответствуют стандартам ОБСЕ.