31 января минское "Динамо" может лишиться последнего шанса попасть в плей-офф КХЛ

Минск, 30 января. Хоккеисты минского "Динамо" на грани потери последнего теоретического шанса попасть в плей-офф КХЛ. Условия выхода в нокаут-раунд практически невыполнимы. Все оставшиеся девять матчей команда Андрея Сидоренко, занимающая 11-е место, обязана выиграть. В то же время замыкающий зону плей-офф ХК "Сочи" в оставшихся восьми встречах должен не набрать ни одного очка , а рижское "Динамо" — не больше трех.

Положение команд: 8. "Сочи" — 55 очков (54 игры). 9. "Динамо" Р — 52 (54). 10. "Северсталь" — 42 (54). 11. "Динамо" Мн — 37 (53). 12. "Слован" — 27 (54).

Судьба белорусского клуба может решиться уже 31 января. В этот день он принимает аутсайдера Восточной конференции "Адмирал" из Владивостока. "Сочи" играет в Братиславе со "Слованом", рижане дома встречаются с московским "Спартаком" (занимает шестое место в Западной конференции).

В предыдущем матче 28 января минские динамовцы упустили победу в Москве над ЦСКА — 2:3 в овертайме (до 44-й минуты вели 2:0, до 58-й — 2:1). "Сочи" на следующий день выиграл в гостях у нижнекамского "Нефтехимика" — 1:0.

Белорусская команда выступает в КХЛ 11-й год. В плей-офф выходила четыре раза: в сезонах — 2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17.