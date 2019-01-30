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Дата распечатки: 30.01.2019 10:21
 
30.01.2019 09:57 Общество, Политика

По информации правозащитников, в Минске задержан активист анархического движения Полиенко

Минск, 30 января. Вечером 29 января в Минске был задержан активист анархического движения Дмитрий Полиенко, сообщает правозащитный сайт spring96.org

Задержанного доставили в городской отдел милиции Заводского района Минска, где он провел ночь. 

В конце прошлого года в отношении Полиенко был составлен административный протокол по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). У правозащитников есть сведения еще об одном протоколе в отношении Полиенко уже по статье 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника милиции). 

Основанием для административного преследования явился пост в "Фейсбуке" с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в республиканский список экстремистских материалов. 

Рассмотрение дела, с большой вероятностью, состоится 30 января в суде Заводского района Минска. 

Полиенко также является фигурантом дела по ст. 341 Уголовного кодекса, которое 23 января возбудил Следственный комитет за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотская в Заводском районе Минска. Вместе с ним по этому делу проходят Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева. 

По предварительной информации, 22 декабря прошлого года Полиенко с друзьями нанесли граффити на стену здания на улице Охотская. Вероятно, сотрудники милиции смогли их опознать по видеосъемке с акции, несмотря на закрытые масками лица. 21 января Полиенко и Чулицкого задержали. Утром того же дня в квартире Чулицкого в присутствии его матери четыре сотрудника следственных органов провели обыск. Были изъяты ноутбук и несколько телефонов.

23 января Полиенко, Чулицкого и Гусеву после допроса в УВД Заводского района отпустили под подписку о невыезде. 

Полиенко был освобожден 24 октября 2018 года из бобруйской исправительной колонии № 2. Уголовное дело в его отношении возбудили после велопробега "Критическая масса" в апреле 2016 года в Минске. 12 октября 2016 года суд признал его виновным в "насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов" — молодого человека обвинили в том, что он порвал куртку милиционеру.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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