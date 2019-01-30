Совмин утвердил инструкцию по прогнозированию последствий принятия нормативных правовых актов

Минск, 30 января. Совет министров постановлением от 25 января 2019 года № 54 утвердил инструкцию по прогнозированию последствий принятия нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба правительства.

Документ определяет порядок осуществления прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов для оценки возможности достижения целей принятия нормативного правового акта, вариантов развития общественных отношений, обусловленных принятием этого акта, а также в случае, если нормативный правовой акт не будет принят.

Согласно инструкции, прогнозируются финансово-экономические, социальные, экологические, иные последствия, которые возникнут в результате принятия нормативного правового акта, а также регулирующее воздействие проекта нормативного правового акта на условия осуществления предпринимательской деятельности.

Как отмечается в сообщении, для реализации задач прогнозирования могут проводиться публичные обсуждения, создаваться рабочие группы, изучаться предложения госорганов, научных организаций, общественных объединений, а также граждан по совершенствованию законодательства и практики правоприменения, анализироваться информация в СМИ, обзорах практики применения законодательства, а также применяться иные способы получения объективной всесторонней информации.

Постановлением также утверждена форма обоснования необходимости принятия нормативного правового акта и форма финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового акта.

Документ вступит в силу 1 февраля 2019 года.