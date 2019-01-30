В Минске проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины

Минск, 30 января. Очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины проходит 30 января в Минске.

Как сообщил МИД Беларуси в "Твиттере", переговоры начались со встречи рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы. Переговоры проходят в "Президент-отеле" традиционно в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь состоится заседание и самой контактной группы.

Предыдущая встреча прошла 17 января. По ее итогам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что во время новогоднего перемирия на Донбассе, которое действовало с 29 декабря по 14 января, не зафиксировано жертв среди гражданского населения.

"Заявление контактной группы о приверженности режиму прекращения огня позволило сократить количество нарушений почти в два раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Слава Богу, за весь этот период нет никаких жертв среди гражданского населения", — отметил Сайдик.

Однако, по его словам, в дни после 14 января вновь наблюдается тенденция роста нарушений режима прекращения огня.

24 января Сайдик выступил с предложением заменить минские соглашения новым мирным планом. В интервью австрийской газете Kleine Zeitung дипломат заявил, что речь идет о привлечении ООН к проведению местных выборов и обеспечению безопасности. ОБСЕ может выборы только оценивать, но не проводить, а 600 наблюдателей организации для территории площадью 17 тыс. кв. км и линии фронта протяженностью 420 км недостаточно для решения проблемы безопасности, отметил он.

Новый план предусматривает полицейскую миссию ООН и деятельность в Донецкой и Луганской областях агентства по восстановлению под эгидой Евросоюза. Подобная структура работала на Балканском полуострове после войны 1990-х годов.

Необходим документ, который будет иметь "настоящий политический и правовой вес", поскольку минские соглашения так и не были ратифицированы российским и украинским парламентами, пояснил представитель ОБСЕ. Сайдик подчеркнул, что в новом соглашении должны участвовать представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в европейской дипломатии именуется подконтрольная пророссийским сепаратистам территория. — БелаПАН.). Предполагается, что в переходный период ООН будет иметь в регионе некоторые властные полномочия, чтобы гарантировать местному населению соблюдение его прав, включая "элемент амнистии".

План впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане (Италия) на заседании совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ. На мероприятии присутствовали представители сторон, вовлеченных в конфликт. "Официальной реакции у нас нет, и я думаю, что она не обязательна. Главное, что мы можем продемонстрировать наличие путей выхода из нынешней ситуации, в которой, к сожалению, нет особого продвижения", — сказал Сайдик.