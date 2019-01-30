Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на торгах БВФБ

Минск, 30 января. 30 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро уменьшился на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,4683 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,1584 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0114 рубля (0,35%) и составил 3,2672 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть подорожала на фоне угрозы введения санкций США против Венесуэлы, баррель марки Brent стоит около 61,5 доллара.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 24,25 копейки и составил 66,0987 рубля.