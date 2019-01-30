В Гродно 16-летний подросток распространил в соцсетях информацию о минировании учебного заведения

Минск, 30 января. 16-летний подросток из Гродно распространил в соцсетях информацию о минировании учебного заведения. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей).

Как сообщает пресс-служба СК, в целях оперативного принятия мер по обеспечению безопасности граждан 30 января по инициативе правоохранительных органов проведена эвакуация учащихся и педагогического коллектива учебного заведения.

На месте происшествия работают сотрудники управлений Следственного комитета и УВД Гродненского облисполкома, районных подразделений, гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехнической группы в/ч 5522.

Взрывных устройств не обнаружено. С подозреваемым проводятся следственные действия.