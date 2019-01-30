Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/30/990612/
Дата распечатки: 30.01.2019 15:17
 
30.01.2019 14:17 Общество

В Гродно 16-летний подросток распространил в соцсетях информацию о минировании учебного заведения

Минск, 30 января. 16-летний подросток из Гродно распространил в соцсетях информацию о минировании учебного заведения. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей). 

Как сообщает пресс-служба СК, в целях оперативного принятия мер по обеспечению безопасности граждан 30 января по инициативе правоохранительных органов проведена эвакуация учащихся и педагогического коллектива учебного заведения. 

На месте происшествия работают сотрудники управлений Следственного комитета и УВД Гродненского облисполкома, районных подразделений, гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехнической группы в/ч 5522. 

Взрывных устройств не обнаружено. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 30 Январь 2019, 15:17
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск