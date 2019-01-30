В результате выгорания ядерного топлива на БелАЭС за 60 лет образуется около 2,5 тыс. тонн радиоактивных тяжелых металлов

Минск, 30 января. Первые 48 тепловыделяющих сборок (ТВС) с отработавшим ядерным топливом будут выгружены из реактора первого энергоблока Белорусской АЭС примерно через 16 месяцев после начала физического пуска. Это следует из опубликованной на сайте Министерства энергетики таблицы ответов на вопросы общественности по докладу об оценке проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС.

Собрание с участием общественности для обсуждения упомянутого доклада состоялось 14 января в Островце (Гродненская область). На некоторые вопросы граждан представители Министерства энергетики, администрации БелАЭС и местных властей ответили устно. На часть вопросов было обещано дать письменные ответы.

В документе говорится, что за 60 лет эксплуатации двух энергоблоков атомной станции с учетом ежегодной перегрузки 42 ТВС (за исключением первой загрузки и выгрузки 48 отработавших сборок) прогнозируется наработка около 5,3 тыс. отработавших ТВС общей массой около 2,5 тыс. тонн тяжелого металла.

Также отмечается, что активная зона каждого реактора БелАЭС комплектуется из 163 тепловыделяющих сборок. Топливный цикл станции предусматривает перегрузку 42 сборок с ядерным топливом один раз в год. При этом, начиная со второй перегрузки, 37 ТВС будут находиться в активной зоне по четыре года, оставшиеся 5 ТВС — по три года. Это связано с неравномерным выгоранием топлива в реакторе.

После выгрузки из реактора отработавшее ядерное топливо транспортируют в систему приреакторного хранения — бассейн выдержки емкостью 732 ячейки, где оно будет находиться до 10 лет. В дальнейшем его будут отправлять на переработку в Россию.

Белорусская АЭС возводится под Островцом за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно.