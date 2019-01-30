Затраты на обращение с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, по оценкам государства, составят до 3,5 млрд долларов за весь период эксплуатации станции

Минск, 30 января. Общие затраты на обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС в рамках трех приоритетных вариантов, по оценкам государства, составят от 2,5 до 3,5 млрд долларов за весь период эксплуатации станции — до ста лет. Это следует из опубликованной на сайте Министерства энергетики таблицы ответов на вопросы общественности по докладу об оценке проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС.

Собрание с участием общественности для обсуждения упомянутого доклада состоялось 14 января в Островце (Гродненская область). На некоторые вопросы граждан представители Министерства энергетики, администрации БелАЭС и местных властей ответили устно. На часть вопросов было обещано дать письменные ответы.

В документе отмечается, что направление ОЯТ на переработку в Россию с возвратом в страну короткоживущей цезиево-стронциевой фракции "не является самым дорогостоящим вариантом обращения", поскольку "значительный экономический эффект достигается путем отказа от сооружения в Беларуси пункта глубинного захоронения долгоживущих высокоактивных отходов".

В Беларуси рассматривают три варианта обращения с отработавшим ядерным топливом. Первый предполагает направление ОЯТ на длительное хранение и переработку в Россию. Согласно второму варианту, ОЯТ будут направлять на переработку в Россию после длительного "сухого" хранении в Беларуси. В обоих случаях в Беларусь будут возвращать оставшиеся после переработки топлива радиоактивные отходы. Третий вариант заключается в длительном хранении отработавшего ядерного топлива с его последующим захоронением в Беларуси — без отправки в Россию.

На собрании в Островце член совета общественного объединения "Экодом" Ирина Сухий заявила, что, по оценкам экологов, создание инфраструктуры для долговременного обращения с отработавшим ядерным топливом может обойтись Беларуси в 2-3 млрд евро.

АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно.