Прокуратура: В 2018 году в Минской области выявлено на 85% больше коррупционных преступлений, чем в 2017-м

Минск, 30 января. В 2018 году в Минской области на 3,5% сократилось количество совершенных преступлений — до 15,9 тыс. (16,5 тыс. в 2017 году). Снизился уровень преступности на 10 тыс. населения — со 116 до 111,6. Такие данные были приведены 30 января на заседании коллегии прокуратуры Минской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участие в работе коллегии принял заместитель генерального прокурора Александр Лапшин.

Прокурор области Олег Лаврухин в своем выступлении подчеркнул, что "проведенная прокуратурой во взаимодействии с иными правоохранительными органами работа способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе". "Принятые прокуратурой Минской области в 2018 году организационные и практические меры способствовали повышению эффективности прокурорского надзора и его правозащитной составляющей", — отметил он.

На коллегии отмечалось сохранение динамики уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также ранее судимыми, в состоянии опьянения, группой лиц, в общественных местах, в сельской местности.

В то же время возросло число хищений путем использования компьютерной техники, присвоения или растраты, хулиганств, фактов несоблюдения требований превентивного надзора и уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В шести районах области наблюдался рост преступности: Березинском (+17,4%), Логойском (+16%), Любанском (+8,5%), Узденском (+8,4%), Несвижском (+8%) и Вилейском (+7,3%).

Рост числа убийств отмечен в Борисовском, Любанском, Узденском районах и Жодино, умышленных причинений тяжких телесных повреждений — в Минском, Слуцком, Логойском, Дзержинском и Пуховичском районах. 37,5% убийств совершено на почве семейно-бытовых конфликтов.

"На фоне заметного снижения активности органов внутренних дел по выявлению и пресечению административных правонарушений против общественного порядка и общественной нравственности на 35,7% продолжается рост уголовно-наказуемых хулиганств (+14,2%)", — говорится в сообщении.

На коллегии отмечено, что организационно-практические меры на территории области способствовали снижению подростковой преступности на 7,2%.

В 2018 году на территории Минской области выявлено 381 коррупционное преступление, что на 85% больше, чем в 2017-м. Кроме того, на 44% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за их совершение.

Наибольшее количество коррупционных преступлений зафиксировано в Минском, Солигорском, Борисовском, Молодечненском, Смолевичском районах и Жодино.

Прокуроры также выявили значительное количество нарушений при принятии процессуальных решений сотрудниками органов дознания и предварительного следствия.

В 2018 году увеличился размер возмещенного ущерба, достигнув 50,9% общего размера причиненного преступлениями ущерба (29,2% в 2017 году).

Пресс-служба прокуратуры также отмечает, что, несмотря на предпринимаемые органами прокуратуры области меры по возврату валютной выручки в страну, по-прежнему наибольшие суммы просроченной внешней дебиторской задолженности у государственных предприятий Дзержинского, Минского, Слуцкого, Солигорского районов и Жодино.

В прошлом году тяжелые производственные травмы получил 141 работник (в 2017-м — 120). В результате полученных травм на производстве погибло 28 работников (27).