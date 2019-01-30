Минск, 30 января. Суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой начнется 12 февраля.

Дело рассмотрит суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш, сообщает портал.

Скорее всего, заседания будут проходить в здании суда Московского района Минска, где есть более просторные помещения, сообщала ранее в "Фейсбуке" официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью.

Золотова осталась единственной обвиняемой по "делу БелТА", остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.

Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Изначально Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БелТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Золотовой было прекращено "в связи с несовершением преступления".

СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.

7 августа 2018 года в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны Марина Золотова, редакторы портала tut.by Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.