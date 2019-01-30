Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/30/990685/
Дата распечатки: 30.01.2019 19:32
 
30.01.2019 18:11 Политика

Суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой начнется 12 февраля

Минск, 30 января. Суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой начнется 12 февраля.

Дело рассмотрит суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш, сообщает портал.  

Скорее всего, заседания будут проходить в здании суда Московского района Минска, где есть более просторные помещения, сообщала ранее в "Фейсбуке" официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью. 

Золотова осталась единственной обвиняемой по "делу БелТА", остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей. 

Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа до 5 лет лишения свободы. 

Изначально Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БелТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Золотовой было прекращено "в связи с несовершением преступления". 

СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса. 

7 августа 2018 года в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны Марина Золотова, редакторы портала tut.by Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 30 Январь 2019, 19:32
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск