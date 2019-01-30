В местах лишения свободы находится более 32 тыс. человек

Минск, 30 января. На 1 января 2019 года в местах лишения свободы содержалось 32,6 тыс. человек, что на 5,2% меньше, чем на начало 2018 года, сообщает МВД.

В исправительных колониях для взрослых находилось 26,3 тыс. человек (на 6,2% меньше), воспитательной колонии для несовершеннолетних — 237 (на 11,9% меньше), СИЗО — 5,4 тыс. (на 0,2% меньше), тюрьмах — 564 человека (на 0,2% меньше).

На 1 января 2018 года в местах лишения свободы наказание отбывали 34,4 тыс. человек — на 2,3% меньше, чем на 1 января 2017-го.