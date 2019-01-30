Глава Минобра Карпенко: Должно быть желание самих родителей работать над собой, понимать своего ребенка, воспитывать своим примером

Минск, 30 января. Нередко родители смещают акцент в воспитании детей в сторону системы образования, не задумываясь, что эта работа должна проводиться в тесном взаимодействии всех заинтересованных, заявил министр образования Игорь Карпенко, подводя итоги приема граждан в Совете министров 30 января.

"Мы сегодня ориентируем систему образования на работу с семьей. При этом должно быть желание самих родителей работать над собой, понимать своего ребенка, воспитывать своим примером. Школа и семья должны выступать заинтересованными субъектами в подготовке к самостоятельной жизни подрастающего поколения. Только тогда будет эффект", — приводит слова чиновника пресс-служба правительства.

Министр считает, что во время родительских собраний не будет лишним обсуждать не только текущие школьные вопросы, но и приглашать заинтересованных специалистов по выбранной актуальной теме. "Это широко практиковалось в советские годы. Кстати, многие школы и сегодня это используют. У нас есть и методики, и специалисты, которые могут проконсультировать по вопросам семьи. Мы сторонники того, чтобы на родительских собраниях в том числе обсуждались вопросы, как семья влияет на воспитание подрастающего поколения", — заявил Карпенко.