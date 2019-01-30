Обзор важнейших событий 30 января 2019 года
Минск, 30 января. Стало известно, что суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой начнется 12 февраля. Дело рассмотрит суд Заводского района Минска. Скорее всего, заседания будут проходить в здании суда Московского района, где есть более просторные помещения, сообщала ранее в "Фейсбуке" официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью. Золотова осталась единственной обвиняемой по "делу БелТА", остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа до 5 лет лишения свободы.
Депутат Палаты представителей, председатель общественного объединения "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" Елена Анисим планирует выдвигаться кандидатом в президенты на очередных выборах, которые должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. "Я вынуждена принять вызов, который делают авторы разных публикаций (с критикой независимости Беларуси и белорусского языка. — БелаПАН.), а потому считаю необходимым принять участие в президентских выборах. Я как политический деятель вынуждена защищать свой дом, свою страну, свое государство", — пояснила БелаПАН такое решение Анисим. В 2015 году она также заявляла о намерении выдвигаться кандидатом на президентских выборах, однако спустя несколько месяцев отказалась от участия. "Если идти на выборы до конца, чтобы продемонстрировать свою волю, — это одно. Но я понимаю, что победить в сегодняшних условиях нельзя. Мы можем жалеть о потерянных амбициях, но должны реально смотреть правде в глаза", — говорила Анисим.
В период предстоящих избирательных кампаний в Беларуси "ни в коем случае нельзя допустить всплеска деструктивных настроений в обществе", заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета нижней палаты Национального собрания. По его словам, предстоящий год потребует от парламентариев максимальной отдачи при работе с гражданами и трудовыми коллективами. "Впереди две избирательные кампании, и это неизбежно повлечет за собой рост политической активности", — отметил спикер ПП НС. Все усилия по экономическому развитию, повышению благосостояния людей "будут тщетными", считает Андрейченко, если в стране не сохранится общественный мир и согласие.
Александр Лукашенко намерен в 2019 году посетить Сербию, сообщил посол Беларуси в этой стране Валерий Брылёв в Минске на встрече с представителями сербских деловых кругов. "Запланирован визит нашего президента в Сербию. Когда этот визит будет, точно пока неизвестно — или март-апрель, или в течение года", — сказал дипломат. По словам Брылёва, одно из личных пожеланий Лукашенко — "чтобы это был визит под конкретные проекты и соглашения, чтобы и сербы, и белорусы могли рассчитывать на пользу от этого визита". 31 октября 2018 года премьер-министр Сербии Ана Брнабич на встрече с Лукашенко передала приглашение его сербского коллеги Александра Вучича посетить Белград. Аналогичное приглашение премьер-министр Сербии передала своему белорусскому коллеге Сергею Румасу.
Суд Брестского района признал противницу строительства аккумуляторного завода Юлию Ничипорук виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на одну базовую величину (25,5 рубля). Активистку судили за то, что 5 января в Брестском районе, рядом со строящимся аккумуляторным заводом, она закрепила на снеговике листовку и наклейки против завода. Милиция посчитала это несанкционированным пикетированием. В тот день группа противников аккумуляторного завода собрались рядом со строящимся предприятием. Таким образом они отметили годовщину этой борьбы. Ничипорук пришла с двумя своими детьми, которые лепили снеговиков.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не имеют альтернативы, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в трехсторонней контактной группе по итогам прошедшего в Минске очередного раунда переговоров. Дипломат подчеркнул, что представляет ОБСЕ на переговорах уже около трех с половиной лет. "Хочу выразить свою полную приверженность минским соглашениям, их необходимости и безальтернативности для полного разрешения конфликта на востоке Украины", — сказал Сайдик. По его словам, основная цель контактной группы и ее подгрупп — сделать все необходимое для полноценной имплементации минских соглашений. На просьбу БелаПАН прокомментировать свое предложение о новом мирном плане по Донбассу Сайдик заявил: "Я думаю, что здесь мне по этому поводу уже ничего не повторить". Он также отказался реагировать на негативные отзывы относительно своего предложения со стороны Украины и России. "Я не комментирую комментарии", — подчеркнул он.