Российский рубль подорожал более чем на две копейки на торгах БВФБ

Минск, 31 января. 31 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0042 рубля (0,17%) и составил 2,4725 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0085 рубля (0,39%) до 2,1499 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0226 рубля (0,69%) и составил 3,2898 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти растет и составляет около 62 долларов за баррель Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 74,1 копейки и составил 65,3577 рубля.