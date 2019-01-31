Лукашенко: Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ

Минск, 31 января. Информационная безопасность — это одно из серьезных направлений безопасности страны в целом, заявил Александр Лукашенко 31 января на совещании о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства.

"Хотел бы обсудить сегодня ряд вопросов, которые касаются прежде всего информационной безопасности нашего государства. Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, соответствующий вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "В плане предстоящей встречи определились, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе", — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что сегодня вопрос информационной безопасности выдвинулся на передний план в функционировании любого государства. "Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим".

Лукашенко также отметил: "Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны — это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, — это основной вопрос".

Лукашенко подчеркнул, что при этом главная тема — эффективность. "Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать", — сказал глава государства.

По его словам, также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. "Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке", — заявил Лукашенко.

Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка Беларуси. "Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации", — сказал Лукашенко.

На совещании присутствовали представители Администрации президента, руководители СМИ, эксперты, отмечает пресс-служба.