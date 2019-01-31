Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/31/990856/
Дата распечатки: 31.01.2019 16:41
 
31.01.2019 16:32 Политика

На совещании у Лукашенко принято решение создать организацию по политическому анализу ситуации в Беларуси и за рубежом

Минск, 31 января. На совещании о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства 31 января принято решение о создании научной организации, которая будет заниматься политическим анализом ситуации в Беларуси и за рубежом. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Олег Макаров. 

"На совещании у главы государства обсуждались вопросы повышения качества информационно-аналитической деятельности, в том числе вопросы информационной безопасности, — рассказал Макаров. — Главой государства принято решение о создании в республике научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа и исследовала бы информационные потоки и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом". 

В свою очередь пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что главе государства предложены разные варианты организации системы медиаизмерений: от привлечения зарубежной, международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя. 

"Выслушав все аргументы, глава государства обозначил главный критерий — система должна работать в интересах страны и поручил после дополнительного обсуждения в оперативные сроки внести конкретное предложение. Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни", — отмечалось в телесюжете. 

Как сообщалось ранее, Лукашенко на совещании назвал информационную безопасность одним из серьезных направлений безопасности страны в целом, а также заявил, что назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. 

"Любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим". 

Он заявил о необходимости эффективно противостоять атакам на Беларусь, которые предпринимаются в СМИ. "Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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