Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/01/31/990900/
Дата распечатки: 31.01.2019 22:05
 
31.01.2019 20:23 Политика

Лукашенко поздравил с избранием нового короля Малайзии

Минск, 31 января. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил султана штата Паханг Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с избранием верховным правителем Малайзии.

"Надеюсь, что при вашей поддержке дружба и взаимодействие между нашими странами будут динамично развиваться и укрепляться", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал новому правителю Малайзии хорошего здоровья, личного счастья и успехов на ответственной государственной должности.

Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, которому в этом году исполнится 60 лет, 24 января был избран шестнадцатым королем в истории независимой Малайзии вместо отрекшегося от престола Мухаммада V. Официально полномочия нового правителя начались 31 января, а срок его правления составит пять лет.

Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 31 Январь 2019, 22:05
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск