Обзор важнейших событий 31 января 2019 года

Минск, 31 января. Александр Лукашенко по телефону обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений. Главы двух государств обсудили "все вопросы общего характера в отношениях двух стран". В том числе речь шла о придании "наибольшей эффективности" работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой они планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Информационная безопасность — это одно из серьезных направлений безопасности страны в целом, заявил Александр Лукашенко на совещании о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства. По его словам, соответствующий вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко также отметил: "Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны — это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, — это основной вопрос". По его словам, также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

На совещании о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства принято решение о создании научной организации, которая будет заниматься политическим анализом ситуации в Беларуси и за рубежом. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Олег Макаров. "На совещании у главы государства обсуждались вопросы повышения качества информационно-аналитической деятельности, в том числе вопросы информационной безопасности, — рассказал Макаров. — Главой государства принято решение о создании в республике научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа и исследовала бы информационные потоки и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом".

Экономический суд Минска отказал в удовлетворении второго иска о выселении структур Партии БНФ из офиса по улице Чернышевского, 3. 16 января суд отказал в удовлетворении иска о выселении центральной структуры партии, сегодня — Минской областной организации. Однако в обоих случаях суд обязал компенсировать истцу затраты на уплату государственной пошлины в 980 рублей. Сегодня суд рассмотрел еще два иска — о выселении Минской городской организации партии и Минской областной организации общественного объединения "БНФ "Адраджэньне". Суд принял решение о выселении из офиса по указанному адресу Минской областной организации общественного объединения "БНФ "Адраджэньне". Суд зачитал только резолютивную часть решения. Вероятно, что причиной выселения стала образовавшаяся задолженность организации в 10,9 тысячи рублей.

Европейский союз и группа Всемирного банка начинают в Беларуси реализацию двух проектов на 8,8 млн евро, нацеленных на улучшение условий для ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности, сообщила глава представительства ЕС Андреа Викторин на презентации проектов в Минске. В частности программа технической помощи на 4,8 млн евро, финансируемая Европейским союзом и реализуемая Всемирным банком, предусматривает оказание консультационной помощи в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение и удержание инвестиций, подготовка системы безбумажной торговли. "Среди прочего, Всемирный банк будет консультировать по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования общественной инфраструктуры и услуг (государственно-частное партнерство), опираясь на передовые мировые практики", — отметил глава представительства ВБ Алекс Кремер.

Расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского приостановлено. Соответствующие уведомления получили из Следственного комитета родственники исчезнувших — Ирина Красовская, Зинаида Гончар и доверенное лицо семьи Захаренко Олег Волчек, сообщает Белорусский документационный центр. В уведомлениях говорится, что "производство предварительного следствия по уголовному делу" приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". "Таким образом, государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти, устанавливать виновных в этих исчезновениях и исключает все возможности их наказания. Именно поэтому остается приостановленным с 2006 года дело Дмитрия Завадского", — прокомментировала решение Следственного комитета руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

День 25 марта в истории Беларуси заслуживает быть внесенным в национальный календарь для ежегодного празднования на государственном уровне. Об этом говорится в принятом 31 января заявлении оргкомитета по празднованию провозглашения БНР. Документ планируется направить главе Администрации президента Наталье Кочановой, главе Совета министров Сергею Румасу и председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. Оргкомитет приветствует и положительно оценивает некоторые шаги властей при праздновании 100-летнего юбилея БНР в 2018 году. Вместе с тем его представители отмечают, что на национальном уровне участие руководства страны в праздновании юбилея белорусской государственности было недостаточным. Оргкомитет сообщает, что начата подготовка к празднованию 101-й годовщины провозглашения БНР и призывает общественность отметить праздник "на достойном уровне", а госорганы — почтить память БНР и ее деятелей, в том числе в виде установки памятников и памятных досок, а также переименования улиц Минска и других городов.