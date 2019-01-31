Сидоренко: "Динамо" не попало в плей-офф КХЛ, но стало другим

Минск, 31 января. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Андрей Сидоренко уклонился от прямого ответа на вопрос, могла ли команда попасть в плей-офф КХЛ.

"Я такой человек, что если цель есть, надо стремиться к этой цели, идти к этой цели, надо работать, а время там покажет. Конечно, многие позиции можно было укрепить, найти, но как есть, так есть. Но то, что команда другая стала, — это да", — заявил Сидоренко на пресс-конференции по окончании проигранного матча с аутсайдером Восточной конференции "Адмиралом" из Владивостока (2:3, по буллитам). После этого поражения динамовцы потеряли все шансы попасть в нокаут-раунд: в оставшихся встречах они могут набрать максимум 16 очков, тогда как отставание от первой восьмерки Западной конференции составляет 18 очков. В середине ноября прошлого года, когда Сидоренко принял команду после канадца Горди Дуайера, от зоны плей-офф ее отделяли семь очков.

"Сейчас, команда, наверное, другая стала, — сказал Сидоренко. — Там команда была функционально никакая. Там просто стояли и ждали, когда мы посыплемся. А сейчас мы немножко по-другому стали играть, изменили тактику. Очень много матчей проиграли в одну шайбу. Немножко не хватало, конечно, реализации большинства, ну где-то и удачи".

На вопрос о стимулах в оставшихся восьми матчах тренер заявил: "Надо играть. Во-первых, мы играем для зрителя. Если профессиональный спортсмен, то должен выходить и играть на победу, в каждом матче отдаваться — и всё".

"У нас, к сожалению, был немножко недонастрой в первом периоде, — прокомментировал Сидоренко поражение от "Адмирала". — Шторм большой был, укачало немножко. Пока мы вошли в игру, уже соперник нас поймал, забил гол. Мы транжирили моменты. Имели территориальное, игровое преимущество, которое надо было реализовывать, но шайбы все не шла. Буллиты — наша ахиллесова пята, тем более что мы потеряли очень много людей, на которых рассчитывали, которые могли завершить, забить гол".

Сейчас Сидоренко, который одновременно возглавляет национальную сборную, дает больше играть белорусским хоккеистам. "Легионеры в первой смене выходили и пропускали. Это влияло на результат. Приходилось все время догонять", — пояснил он.