83-й Республиканский клуб директоров
31 января в Минске состоялся 83-й Республиканский клуб директоров на тему "Белорусская экономика на пути к устойчивому росту".
На снимках:
4 — председатель Совета Республиканского клуба директоров Лев Карпач;
5 — заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая;
6 — руководитель исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик;
7 — директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич;
8 — почетный председатель БСПН им. Кунявского Георгий Бадей.