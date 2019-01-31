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Дата распечатки: 31.01.2019 16:42
 
31.01.2019 15:40 Фото

83-й Республиканский клуб директоров

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31 января в Минске состоялся 83-й Республиканский клуб директоров на тему "Белорусская экономика на пути к устойчивому росту".

На снимках:
4 — председатель Совета Республиканского клуба директоров Лев Карпач;
5 — заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая;
6 — руководитель исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик;
7 — директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич;
8 — почетный председатель БСПН им. Кунявского Георгий Бадей.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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