В Беларуси повышены бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты

Минск, 1 февраля. 1 февраля в Беларуси повышены бюджет прожиточного минимума (БПМ) и минимальные потребительские бюджеты (МПБ).

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 января утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, которые будут действовать с 1 февраля по 30 апреля.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в 216 рублей 90 копеек, что на 1,3% больше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (214,21 рубля).

Бюджет прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2018 года): трудоспособное население — 240 рублей 80 копеек; пенсионеры — 166 рублей 32 копейки; студенты — 210 рублей 42 копейки; дети до трех лет — 140 рублей 25 копеек; дети от трех до шести лет — 192 рубля 22 копейки; дети от шести до восемнадцати лет — 235 рублей 85 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля увеличились: минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет; государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

Постановлением Минтруда от 23 января № 5 также утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава с 1 февраля по 30 апреля.

Для трудоспособного населения МПБ составляет 451 рубль; пенсионеров — 353 рубля 52 копейки; студентов — 333 рубля 88 копеек; детей до трех лет — 284 рубля 17 копеек; детей от трех до шести лет — 373 рубля 58 копеек; детей от шести до восемнадцати лет — 382 рубля 31 копейку; семьи из четырех человек — 351 рубль 28 копеек; молодой семьи из трех человек — 382 рубля 11 копеек.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевые МПБ утверждаются ежеквартально постановлением Минтруда в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава.

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

В настоящее время среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, а также права граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, на получение льготных кредитов на капремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в МПБ семьи из четырех человек в ценах декабря 2018 года характеризуется следующими данными: продукты питания — 48,6%; одежда, белье, обувь — 19,1%; жилищно-коммунальные услуги — 8,3%; бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9%; культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%; взносы и платежи — 2,1%; лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%.