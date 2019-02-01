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Дата распечатки: 01.02.2019 07:46
 
01.02.2019 07:30 Экономика, Финансы

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 февраля. 1 февраля в Беларуси снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это решение утверждено постановлением Совета министров от 30 января № 62.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 89 до 80,7 доллара за тонну, на прямогонный бензин — с 48,9 до 44,3 доллара, на товарные бензины — с 26,7 до 24,2 доллара.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет 24,2 доллара за тонну (ранее — 26,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нее, были снижены 1 января 2019 года. 

Марина Носова, БелаПАН.

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