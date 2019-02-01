В Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии

Минск, 1 февраля. В связи с увеличением 1 февраля 2019 года бюджета прожиточного минимума в Беларуси увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии.



Увеличились также доплаты пенсионерам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельных категорий пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет.

Минимальный размер пенсии по возрасту, которая назначается лицам, имеющим стаж 25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно, с учетом доплаты в 20% средней заработной платы для исчисления пенсий составляет 216,71 рубля (54,23 — минимальный размер, 162,48 — доплата).

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, составят: инвалидам І группы, в том числе с детства, — 238,59 рубля; инвалидам с детства ІІ группы — 206,06; инвалидам ІІ группы, детям в случае потери кормильца — 184,37; инвалидам ІІІ группы — 162,68; лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — 108,45. Детям-инвалидам до 18 лет при первой степени утраты здоровья социальная пенсия составит 173,52 рубля, второй — 184,37 рубля, третьей — 206,06 рубля, четвертой — 238,59 рубля.

Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет, составят 40,67 рубля, 80 лет — 54,23 руля. Надбавки к пенсиям инвалидам І группы составят 54,23 рубля, пенсионерам, достигшим 80 лет, — 27,12 рубля.

1 февраля также повышены пенсии ряду категорий граждан, в том числе: награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней; инвалидам войны; военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга; лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии; лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах; лицам, работавшим в период блокады Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины, и другим.

Пособие по уходу за инвалидом І группы либо лицом, достигшим 80 лет, составит: при осуществлении ухода за одним лицом — 216,90 рубля; при осуществлении ухода за двумя лицами и более — 260,28 рубля.