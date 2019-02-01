Увеличены размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей

Минск, 1 февраля. 1 февраля в связи с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на 1,3% на душу населения и среднемесячной заработной платы (СЗП) работников в республике за IV квартал 2018 года (на 10,2%) увеличились размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Так, размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет составляют: на первого ребенка (35% СЗП) — 362,46 рубля; на второго и последующих детей (40% СЗП) — 414,24; на ребенка-инвалида до 3 лет (45% СЗП) — 466,02 рубля.

Размеры единовременного пособия, исчисляемые из БПМ, составляют: пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого ребенка (10 БПМ) — 2.169 рублей; при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) — 3.036,60 рубля; пособие ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности женщинам (единовременное, 100% БПМ) — 216,90 рубля; пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное, 50% БПМ) — 108,45 рубля.

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, составляет: на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), 50% БПМ — 108,45 рубля; на ребенка-инвалида старше 3 лет 70% БПМ — 151,83 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет составляет: с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет (100% БПМ) — 216,90 рубля; с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет (120% БПМ) — 260,28 рубля.

Ежемесячное пособие на детей до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составляет 70% БПМ — 151,83 рубля.